В Україні області почнуть виходити з "червоної зони": у МОЗ назвали дату

В Україні регіони можуть вийти із "червоної карантинної зони". Фото: колаж "Сьогодні"
У МОЗ заявили, що в Україні області можуть почати виходити з "червоної карантинної зони" вже наступного тижня. Є низка регіонів, у яких зменшився відсоток захворюваності на COVID-19.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу у вівторок, 16 листопада.
Незабаром області виходитимуть із "червоної зони" карантину
Як розповів Ляшко, початок виходу областей із "червоного" рівня епіднебезпеки прогнозовано очікується наступного тижня. Є низка областей, у яких зменшився відсоток захворюваності, виписки стабільно почали переважати над госпіталізаціями, а також знизився і відсоток зайнятих ліжок із киснем.
Ляшко додав, що від початку запровадження "червоної зони" у першому регіоні – Херсонській області, минуло 30 днів, що фактично становить той самий час, встановлений минулою хвилею коронавірусу.
"Вчасно запроваджені карантинні обмеження дозволили нам йти середньостатистичними темпами", – підсумував міністр.
Коронавірус в Україні
За добу 15 листопада в Україні зафіксували 16 308 нових підтверджених хворих на COVID-19. З них дітей – 1168, медпрацівників – 327.
Також за минулу добу:
- госпіталізовані – 2264 особи;
- летальних випадків – 838;
- одужали – 21 914 осіб.
Кількість заражених в регіонах за добу:
- м. Київ – 1481 випадок;
- Вінницька область – 619 випадків;
- Волинська область – 627 випадків;
- Дніпропетровська область – 1635 випадків;
- Донецька область – 736 випадків;
- Житомирська область – 301 випадкок;
- Закарпатська область – 379 випадків;
- Запорізька область – 1084 випадки;
- Івано-Франківська область – 325 випадків;
- Київська область – 754 випадки;
- Кіровоградська область – 127 випадків;
- Луганська область – 337 випадків;
- Львівська область – 770 випадків;
- Миколаївська область – 842 випадки;
- Одеська область – 1549 випадків;
- Полтавська область – 1000 випадків;
- Рівненська область – 653 випадки;
- Сумська область – 387 випадків;
- Тернопільська область – 280 випадків;
- Харківська область – 547 випадків;
- Херсонська область – 153 випадки;
- Хмельницька область – 387 випадків;
- Черкаська область – 762 випадки;
- Чернівецька область – 247 випадків;
- Чернігівська область – 326 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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