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В Україні області почнуть виходити з "червоної зони": у МОЗ назвали дату

Софія Ковнір
16 листопада, 14:33
Є низка регіонів, у яких зменшився відсоток захворюваності на COVID-19

В Україні регіони можуть вийти із "червоної карантинної зони". Фото: колаж "Сьогодні"

У МОЗ заявили, що в Україні області можуть почати виходити з "червоної карантинної зони" вже наступного тижня. Є низка регіонів, у яких зменшився відсоток захворюваності на COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу у вівторок, 16 листопада.

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Незабаром області виходитимуть із "червоної зони" карантину

Як розповів Ляшко, початок виходу областей із "червоного" рівня епіднебезпеки прогнозовано очікується наступного тижня. Є низка областей, у яких зменшився відсоток захворюваності, виписки стабільно почали переважати над госпіталізаціями, а також знизився і відсоток зайнятих ліжок із киснем.

Ляшко додав, що від початку запровадження "червоної зони" у першому регіоні – Херсонській області, минуло 30 днів, що фактично становить той самий час, встановлений минулою хвилею коронавірусу.

"Вчасно запроваджені карантинні обмеження дозволили нам йти середньостатистичними темпами", – підсумував міністр.

Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. Фото: колаж "Сьогодні"

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Коронавірус в Україні

За добу 15 листопада в Україні зафіксували 16 308 нових підтверджених хворих на COVID-19. З них дітей – 1168, медпрацівників – 327.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовані – 2264 особи;
  • летальних випадків – 838;
  • одужали – 21 914 осіб.

Кількість заражених в регіонах за добу:

  • м. Київ – 1481 випадок;
  • Вінницька область – 619 випадків;
  • Волинська область – 627 випадків;
  • Дніпропетровська область – 1635 випадків;
  • Донецька область – 736 випадків;
  • Житомирська область – 301 випадкок;
  • Закарпатська область – 379 випадків;
  • Запорізька область – 1084 випадки;
  • Івано-Франківська область – 325 випадків;
  • Київська область – 754 випадки;
  • Кіровоградська область – 127 випадків;
  • Луганська область – 337 випадків;
  • Львівська область – 770 випадків;
  • Миколаївська область – 842 випадки;
  • Одеська область – 1549 випадків;
  • Полтавська область – 1000 випадків;
  • Рівненська область – 653 випадки;
  • Сумська область – 387 випадків;
  • Тернопільська область – 280 випадків;
  • Харківська область – 547 випадків;
  • Херсонська область – 153 випадки;
  • Хмельницька область – 387 випадків;
  • Черкаська область – 762 випадки;
  • Чернівецька область – 247 випадків;
  • Чернігівська область – 326 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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