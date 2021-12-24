В Украине объявлено штормовое предупреждение: где будет опасно

В Украине объявили про штормовое предупреждение / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 24 декабря, на дорогах Украины будет ветер и гололедица. Синоптики предупредили про опасность.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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Днем в Украине порывы ветра прогнозируют 15-20 м/с. В западной части стоит ожидать гололедицу. Изменения погоды будут также в Карпатах. Там стоит ожидать порывы ветра 20-25 м/с и вьюги (и уровень опасности, желтый).

В Киеве и Киевской области тоже предупреждают про гололедицу и порывы ветра 15-20 м/с (и уровень опасности, желтый).

Главные советы во время гололедицы

соблюдайте скоростной режим, дистанцию и откажитесь от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;

приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения детских заведений, снижайте скорость до минимума;

не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;

в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

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