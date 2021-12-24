В Україні оголошено штормове попередження: де буде небезпечно

В Україні оголосили про штормове попередження / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 24 грудня, на дорогах України буде вітер та ожеледь. Синоптики попередили про небезпеку.

Про це повідомляє ДСНС України.

Реклама

Вдень в Україні пориви вітру прогнозують 15-20 м/с. У західній частині варто очікувати ожеледицю. Зміни погоди будуть також у Карпатах. Там варто очікувати пориви вітру 20-25 м/с та завірюхи (і рівень небезпеки, жовтий).

У Києві та Київській області теж попереджають про ожеледицю та пориви вітру 15-20 м/с (і рівень небезпеки, жовтий).

Головні поради під час ожеледиці

дотримуйтесь швидкісного режиму, дистанції та відмовтеся від ризикованих маневрів, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до створення аварійних ситуацій;

наближаючись до пішохідних переходів та місць розташування дитячих закладів, знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте увімкнути габаритні вогні або протитуманні ліхтарі;

в умовах погіршення погодних умов з інтенсивним випаданням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Раніше ми писали: