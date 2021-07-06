В Украине объявлено штормовое предупреждение: где ждать удара стихии

Ливни и сильный ветер уже натворили немало беды в некоторых областях, но это еще не конец

Непогода в Украине никак не утихомирится: в большинстве областей снова дожди с грозами, а в некоторых регионах даже объявлено штормовое предупреждение – ожидаются ливни, град и шквалы.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели отмечают со ссылкой на синоптиков, что в южной части, восточных и центральных областях грозы, а в отдельных районах будет даже град и шквалы 15-20 м/с.

В южных, днем и в восточных областях местами сильные дожди (I уровень опасности, желтый).

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Как сообщали новости "Сегодня", из-за сильных порывов ветра, дождя и грозы в Украине по состоянию на утро 6 июля оказался обесточенным 41 населенный пункт. Больше всего сел пострадало в Черкасской области – 16. А на днях сильные ливни со штормовым ветром обрушились на Бердянск и разгромили городские пляжи, а на берег выбросило кучу медуз.

Тем временем в Крыму продолжаются потопы, даже погибла женщина.