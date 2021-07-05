В Украине объявлено штормовое предупреждение: где испортится погода

В последние дни в Украине так разбушевалась непогода, что некоторые населенные пункты уходят под воду – во вторник будет не легче

/ Фото: Pixabay

В Украине и завтра продолжат лить дожди практически во всех областях. В некоторых регионах объявлено штормовое предупреждение – ожидаются град и шквалы. Несмотря на такую непогоду, в большинстве областей будет около 30 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Согласно синоптической карте, дождя не будет во вторник разве что в Сумской, Черниговской областях и на Закарпатье.

Температура воздуха на западе страны 24-27 градусов, а в остальных регионах 27-30 тепла.

В Киеве гроза и до +30.

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Также синоптики объявили штормовое предупреждение: в южной части, восточных и центральных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; в южных, днем и в восточных областях местами сильные дожди (I уровень опасности, желтый).

Как сообщали новости "Сегодня", на выходных в Украине бушевала непогода. В результате 29 населенных пунктов в четырех областях остались без света. Больше всего пострадала Киевская область. Сильные ливни со штормовым ветром обрушились на Бердянск и разгромили городские пляжи, а на берег выбросило кучу медуз.

А в Крыму продолжаются потопы, даже погибла женщина.