В Україні оголошено штормове попередження: де зіпсується погода

Останніми днями в Україні так розбушувалася негода, що деякі населені пункти йдуть під воду – у вівторок буде не легше

/ Фото: Pixabay

В Україні і завтра продовжать лити дощі практично у всіх областях. У деяких регіонах оголошено штормове попередження – очікуються град і шквали. Попри таку негоду, у більшості областей буде близько 30 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Згідно з синоптичною картою, дощу не буде у вівторок хіба що у Сумській, Чернігівській областях та на Закарпатті.

Температура повітря на заході країни 24-27 градусів, а в решті регіонів 27-30 тепла.

У Києві гроза та до +30.

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Також синоптики оголосили штормове попередження: у південній частині, східних та центральних областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; у південних, вдень і в східних областях місцями сильні дощі (I рівень небезпеки, жовтий).

Як повідомляли новини "Сьогодні", на вихідних в Україні вирувала негода. В результаті 29 населених пунктів у чотирьох областях залишилися без світла. Найбільше постраждала Київська область. Сильні зливи зі штормовим вітром обрушилися на Бердянськ і розгромили міські пляжі, а на берег викинуло купу медуз.

А в Криму тривають потопи, навіть загинула жінка.