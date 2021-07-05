В Україні не залишиться сухого місця: прогноз погоди на 5 липня (карта)

Найбільше в перший робочий день заливатиме південь – в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, а також в Криму обіцяють рясні опади з грозами

/ Фото: Сьогодні

У понеділок, 5 липня, в Україні як і раніше пануватимуть грози та спека. Десь заливатиме більше, десь менше, але мокро буде всюди.

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Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У Києві в перший день тижня обіцяють відносно невелику зливу, але з грозою, температура 26-28 градусів. Така ж погода буде і в північних областях-сусідках – Чернігівській та Сумській.

Продовжить лити і на заході країни, там температура в основному буде близько 28 градусів, але у Львівській, Тернопільській та Волинській області буде не так жарко – від 23 до 26 градусів.

У центральних областях у понеділок – 26-28 градусів тепла і все ті ж дощі з грозами. На сході буде ще спекотніше – в Луганській області обіцяють до 31 градуса, в Харкові і Донецьку – до +30.

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Найбільше в перший робочий день заливатиме південь, в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, а також у Криму як і раніше обіцяють рясні опади з грозами.

Нагадаємо, в окупованому Росією Криму в неділю, 4 липня, після злив затопило 104 житлові будинки в Бахчисарайському районі, причому п'ять з них вода повністю зруйнувала. Також затоплені чотири нежитлові об'єкти, в тому числі пожежна станція і психоневрологічний диспансер.

Ми також писали, що під час сильних злив і повені в Криму загинула жінка, ще одна постраждала.