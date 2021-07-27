В Украине объявлено штормовое предупреждение: где ждать "удара" стихии

Жителям нескольких областей сегодня не повезет с погодой – будет не только мокро, но и даже град

В Украине снова началась сильная жара и вернулись дожди. Сегодня даже в нескольких областях объявлено штормовое предупреждение – будет не только мокро, но и сильный ветер.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, во всех западных областях грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, сегодня в восточных, Волынской, Житомирской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской, Николаевской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Как сообщали новости "Сегодня", июль в Украине выдался очень горячим с небольшим перерывом на прохладу. В августе синоптики обещают еще две волны жары и сильные ливни. Также в Укргидрометцентре объяснили, почему в последнее время взбунтовалась стихия и затопила улицы нескольких городов.

А на днях в Бердянске два человека погибли из-за мощных ливней, тела лежали в воде. Трагедия произошла в центре города. Также подтопило несколько десятков домов.