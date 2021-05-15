В Украине откроют центры вакцинации украинцев из "Дії" – где будут делать прививки

Главный санврач Виктор Ляшко отметил, что центры сначала появятся не по всей стране, а только в городах-миллионниках

Коллаж "Сегодня"

В Украине откроют специальные центры для вакцинации граждан, которые записались в лист ожидания.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Для выполнения поручения президента и премьера о вакцинации всех людей из листа ожидания мы запускаем на выходных вакцинальные центры. Алгоритм для вакцинальных центров был утвержден в пятницу, 14 мая, Оперативным штабом", – отметил он.

Чиновник добавил, что центры вакцинации сначала появятся не по всей стране, а только в городах-миллионниках.

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"В понедельник-вторник мы получим ответы от регионов, готовы ли они уже их открывать. Мы надеемся, что первыми будут Киев и Львов, потому что уже есть с ними предварительные договоренности", – сказал санврач.

О чем речь?

Власти решили по выходным вакцинировать украинцев, которые записались на COVID-прививку через приложение "Дія".

"Вакцинальные центры будут открыты на 10 или 20 постов, в зависимости от того, какую локацию выберет местная власть. Это должна быть большая площадь – выставочный центр, стадион, Дворец спорта и тому подобное. Там будет стоять несколько манипуляционных столов, будут стулья для очереди на прививку и после нее, чтобы не было скопления", – рассказал Ляшко.

Как сообщалось ранее, в Украине уже 24-25 мая может начаться вакцинация работников образования.