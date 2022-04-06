В Украине открыли новую горячую линию для родственников жертв агрессии РФ – куда звонить

Для родственников жертв агрессии России создали горячую линию. Фото: коллаж "Сегодня"
Национальная полиция Украины открыла горячую линию для родственников погибших в результате военных действий РФ.
Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.
Номер горячей линии: 0 894 201 867.
Эта линия работает круглосуточно. Операторы готовы предоставить необходимую консультацию и разъяснения по процедуре захоронения.
Клименко рассказал, что в освобожденных от российских войск населенных пунктах полицейские круглосуточно работают над поиском и идентификацией погибших мирных людей. Тела жертв военной агрессии России направляются на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. После проведения необходимых исследований тела погибших передают родственникам для захоронения.
"Большая просьба к гражданам использовать анонсированную телефонную линию по назначению. По всем другим вопросам обращайтесь по номерам полиции вашего региона", – добавил глава Нацполиции.
Помощь психолога бесплатно – открыта горячая линия для украинцев
Из-за вторжения войск РФ в Украину украинцам пришлось кардинально менять свои жизни, жить в состоянии постоянного стресса, что отражается на ментальном и физическом здоровье. Куда звонить за бесплатной психологической помощью – рассказали в Минздраве Украины.
В Украине, чтобы получить психологическую помощь, можно звонить на горячую линию эмоциональной поддержки Международной организации по миграции, ее номер 0800211444.
Ведь миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома, разлучиться с любимыми и родными, потерять с ними связь, постоянно бояться и переживать. Это далеко не полный список проблем, с которыми приходится ежедневно сталкиваться, ведь каждый день войны в родной стране пережить очень сложно.
Поэтому Минздрав напоминает, что в Украине работает безвозмездная и анонимная помощь психологов: на горячей линии работают квалифицированные специалисты, которые готовы помочь справиться с психологическими проблемами.
Вы можете звонить и обращаться за помощью ежедневно:
- по будням – с 9-00 до 18-00
- по выходным – с 10-00 до 17-00.
Помните, что отказываться от психологической поддержки в столь тяжелое время не стоит, ведь заботясь о себе, у вас появятся силы для заботы о других.