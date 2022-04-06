В Україні відкрили нову гарячу лінію для родичів жертв агресії РФ – куди телефонувати

Для родичів жертв агресії Росії створили гарячу лінію. Фото: колаж "Сьогодні"

Національна поліція України відкрила гарячу лінію для родичів загиблих внаслідок військових дій РФ.

Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

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Номер гарячої лінії: 0 894 201 867.

Ця лінія працює цілодобово. Оператори готові надати необхідну консультацію та роз'яснення щодо процедури поховання.

Клименко розповів, що у звільнених від російських військ населених пунктах поліцейські цілодобово працюють над пошуком та ідентифікацією загиблих мирних людей. Тіла жертв військової агресії Росії направляють на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Після проведення необхідних досліджень тіла загиблих передають родичам для поховання.

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"Велике прохання до громадян використовувати анонсовану телефонну лінію за призначенням. З усіх інших питань звертайтесь за номерами поліції вашого регіону", – додав голова Нацполіції.

Допомога психолога безплатно – відкрито гарячу лінію для українців

Через вторгнення військ РФ в Україну українцям довелося кардинально змінювати свої життя, жити у стані постійного стресу, що позначається на ментальному та фізичному здоров'ї. Куди телефонувати за безплатною психологічною допомогою – розповіли в МОЗ України.

В Україні, щоб отримати психологічну допомогу, можна телефонувати на гарячу лінію емоційної підтримки Міжнародної організації з міграції, її номер 0800211444.

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Адже мільйони українців були змушені покинути свої домівки, розлучитися з коханими та рідними, втратити з ними зв'язок, постійно боятися та переживати. Це далеко не повний перелік проблем, з якими доводиться щодня стикатися, адже кожен день війни у рідній країні пережити дуже складно.