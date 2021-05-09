/ Фото: Игорь Серов, Сегодня
9 мая в Украине проходит ряд мероприятий, посвященных Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне. В связи с этим полиция начала усиленное патрулирование улиц и настойчиво напоминает о запрете на использование советской и нацистской символики.
Сайт "Сегодня" следит за происходящим в Парке Вечной Славы, где началась панихида по погибшим. Ее возглавляет митрополит Онуфрий.
9:11 В Парк Славы приехал Дмитрий Разумков.
/ Фото: Сегодня
/ Фото: Сегодня
9:00 После панахиды началось возложение цветов, район патрулируют силовики.
Фото: Дмитрий Гордийчук / Фото: Сегодня
Фото: Дмитро Гордійчук / Фото: Сегодня
Фото: Дмитрий Гордийчук / Фото: Сегодня
08:30 В Парке Славы началась панихида.
/ Фото: Сегодня
08:04 Кортеж президента Украины Владимира Зеленского направился к Парку Славы. Президент возложит цветы в память о жертвах войны.
07:43 В Киеве на улицах Мазепы и Лаврской со стороны Арсенальной собрались десятки силовиков.
/ Фото: Игорь Серов, Сегодня
Читайте также: Скорбь или пафос – как отмечают окончание Второй мировой в разных странах
/ Фото: Игорь Серов, Сегодня
Новости на эту же тему: