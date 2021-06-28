В Украине отмечают День Конституции

Основному закону страны исполнилось четверть века – Конституцию приняли ровно 25 лет назад, 28 июня 1996 года

В Украине наступил День Конституции – один из главных государственных праздников страны.

Ровно в этот день, 25 лет назад, 28 июня 1996 года после ночи непрерывной и напряженной работы Верховная Рада приняла Конституцию Украины. Это произошло на пятый год после обретения Украиной независимости в 1991 году.

Таким образом, Украина стала последней из стран бывшего СССР, которая приняла собственную Конституцию после провозглашения своей независимости.

Сайт "Сегодня" собирает все самое важное, связанное с этим днем – события, поздравления и заявления: Реклама 7:40 Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что "верховенство права, свобода и демократия, соблюдение прав и свобод человека и гражданина – являются главными и неизменными принципами Основного Закона". Но агрессия России, временная оккупация украинских территорий, пандемия коронавируса поставили под угрозу права, гарантированные Конституцией. По словам Денисовой, вернуть вернуть Украине мир и целостность, сохранить ценности и идентичность украинцев сможет только консолидация всех сил.