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Грозы будут, но не везде: прогноз погоды на 28 июня (карта)

28 июня 2021 6:12

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Погода продолжает удивлять украинцев – там, где вчера было сухо, сегодня пройдут дожди, на юге же наконец жарко и без осадков

В праздничный понедельник, 28 июня, в Украине немного уйдет жара и установится комфортная температура, а вот грозы никуда не денутся, только немного сместятся с запада и юга на восток.

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Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве на День Конституции температура будет 24-26 градусов, но обещают дожди с грозами и прохладный ветер 7-12 м/c.

Дожди с грозами обещают и в других северных областях, а также в центре. Температура в этих регионах будет также около 26 градусов. Причем Сумскую и Черниговскою область будет заливать сильнее, чем остальные.

Греметь и сверкать будет и на востоке, в самых северных областях – Луганской и Донецкой – при этом сохранится жаркая погода – до 30 градусов. А вот в Днепре обещают не более +27.

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На юге будет вполне комфортно – 28-30 градусов и никаких дождей. С запада грозы также пока ушли, 28 июня там обещают в среднем 26 градусов, немного жарче будет только на Закарпатье – до +29.

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Напомним, июнь в Украине выдался дождливым и жарким – первые две недели страну заливали дожди, а со второй половины месяца началась "адская" жара. Мы узнали у синоптиков, какой теперь погоды ждать в июле.

Тем временем под Киевом выпал град размером с яйцо.

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