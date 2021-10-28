В Украине ожидаются осадки. Прогноз погоды на 28 октября

В Украине будет теплее/Коллаж: Сегодня

В четверг, 28 октября, в Украине температура будет выше, чем за прошедшие сутки. В то же время ожидаются осадки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В течение дня в Украине будет ветрено. Скорость ветра составит 5-10 м/с. В Сумской и Харьковской областях ожидается небольшой дождь.

На западе температура воздуха будет колебаться от +12 до +15 градусов. На востоке ожидается 10-13 градусов тепла.

В северных регионах столбики термоментров покажут +11-14 градусов. На юге — 12-16 градусов тепла.

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В Киеве температура в течение дня составит +11-13 градусов. Без осадков.

Погода на зимние праздники

В Украине на Новый год прогнозируют морозную погоду, но снега не будет. Зима начнется после 20 ноября, а конец зимы будет в феврале и тоже 20-го числа.

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В декабре ожидается от -2 до -3 градусов мороза. К тому же в начале декабря украинцам стоит ждать -10 градусов мороза. Следующее резкое похолодание прогнозируется к Новому году.

В январе-феврале 2022 года прогнозируют дожди с мокрым снегом, мороз и похолодание.

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