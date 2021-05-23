В Украине падают темпы вакцинации от COVID-19: сколько прививок сделали за сутки

В стране уже сделали 1 052 814 прививок, из них только 74 783 человека получили две дозы вакцины и полностью иммунизированы

От коронавируса привили 1 052 814 человек / Фото: Flickr

В субботу, 23 мая, в Украине сделали прививки от коронавируса 3503 людям, из них одну дозу получили 1022 человека, а две – 2481.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Всего с начала иммунизации в стране первую дозу вакцины получили 978 033 человека, а полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 74 783 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Кроме того, по состоянию на 23 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 582 285 человек. А в стране уже провели 1 052 814 прививок.

Реклама

В течение суток работали 89 мобильных бригад и 144 пункта прививки.

Ранее мы сообщали, что по мнению председателя партии "Слуга народа" Александра Корниенко, новому министру здравоохранения Виктору Ляшко придется приложить титанические усилия, чтобы успеть до конца августа-2021 полностью сделать прививку 5 млн украинцев двумя вакцинами.