В Украине полиция перешла на усиленный режим: что изменилось

Полиция по всей Украине переходит на усиленный режим несения службы. Фото: коллаж "Сегодня"
C 14 по 19 февраля личный состав Национальной полиции Украины перевели на усиленный режим несения службы.
Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко на своей странице в Facebook.
Что изменилось?
- Увеличение количества патрулей, обеспечивающих публичную безопасность и порядок на улицах.
- Развертывание дополнительных ситуационных центров для круглосуточного мониторинга оперативной обстановки в стране.
- Взятие под охрану объектов критической инфраструктуры, органов государственной власти и местного самоуправления.
"Для чего: чтобы более оперативно реагировать на любые угрозы безопасности граждан. Усиленный режим полиции – это не дополнительный повод для паники. Это о защите и полной готовности. Защищаем, а не паникуем!" – подчеркнул Клименко.
Угроза вторжения России
- Россия разместила вблизи границ Украины примерно 109-тысячную армию.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если РФ решится на полномасштабную агрессию, то начнет с украинских регионов, где исторически проживают люди, имеющие родственные связи с Россией. Он добавил, что Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.
Напомним, CNN сообщило, что в течение нескольких месяцев администрация президента США Джо Байдена намеренно публиковала засекреченную информацию о ситуации вокруг Украины, чтобы вынудить Россию отказаться от вторжения.
Чиновники администрации президента США сообщили, что разоблачения американских СМИ были "тщательно согласованы".