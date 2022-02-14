В Україні поліція перейшла на посилений режим: що змінилося

Поліція по всій Україні переходить на посилений режим несення служби. Фото: колаж "Сьогодні"

З 14 по 19 лютого особовий склад Національної поліції України перевели на посилений режим несення служби.

Про це повідомив голова Нацполіції України Ігор Клименко на своїй сторінці у Facebook.

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Що змінилося?

Збільшення кількості патрулів, які забезпечують публічну безпеку та порядок на вулицях.

Розгортання додаткових ситуаційних центрів для цілодобового моніторингу оперативної ситуації в країні.

Взяття під охорону об'єктів критичної інфраструктури, органів державної влади та місцевого самоврядування.

"Для чого: щоб оперативніше реагувати на будь-які загрози безпеці громадян. Посилений режим поліції – це не додаткова причина для паніки. Це про захист та повну готовність. Захищаємо, а не панікуємо!" – наголосив Клименко.

Загроза вторгнення Росії

Росія розмістила поблизу кордонів України приблизно 109-тисячну армію.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо РФ зважиться на повномасштабну агресію, то почне з українських регіонів, де проживають історично люди, які мають родинні зв'язки з Росією. Він додав, що Харків, який під контролем уряду України, може бути окупований.

Міністр закордонних справ України Дмитро Куліба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і буде вдаватися до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.

Нагадаємо, у CNN повідомили, що протягом кількох місяців адміністрація президента США Джо Байдена навмисно публікувала засекречену інформацію щодо ситуації навколо України, щоб змусити Росію відмовитися від вторгнення.

Чиновники адміністрації президента США повідомили, що викриття американських ЗМІ були "ретельно узгоджені".

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