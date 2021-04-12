В Украине после выходных выявили почти 8 тысяч новых случаев COVID-19

За сутки от коронавируса умерли 287 человек

В Украине за последние сутки выявили 7856 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщили на сайте СНБО.

Всего инфекцию подтвердили у 1 861 105 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 287 украинцев (всего – 37 301). Вылечить удалось 1 416 215 инфицированных (5355 – за последние сутки).

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Напомним, в Киевской области местные власти приняли решение из-за тяжелой ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией продлить карантинные ограничения еще на две недели – до 23 апреля.

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