В Украине сегодня, 28 апреля, во всех областях потеплеет на несколько градусов, местами будет облачно, но осадков не предвидится.
Как сообщили в Укргидрометцентре, на востоке страны температура воздуха составит от 11 до 16 градусов тепла, а на севере столбики термометров покажут от 10 до 13 градусов с отметкой плюс.
В западных областях температура воздуха установится на уровне от 10 до 16 градусов выше нуля.
На юге страны температура воздуха будет в пределах от 11 до 16 градусов тепла.
Ранее мы сообщали, что в Украину снова идут заморозки, а в Карпатах может выпасть мокрый снег.
Также напомним, синоптики дали неутешительный прогноз – в Киеве каждую ночь с 24 по 27 апреля ожидаются сильные заморозки.
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