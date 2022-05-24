В Украине потеплеет! Прогноз погоды на 24 мая (карта)

В Украине будет тепло/Фото: Pixabay, коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине во вторник, 24 мая, будет теплой. Сегодня осадки на территории страны не прогнозируются. Температура увеличится по сравнению с вчерашним днем.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какая будет погода?

Сегодня в Украине прогнозируют переменную облачность. Ветер — северный, 5-10 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от 19 до 24 градусов тепла. На востоке прогнозируют +16...+19 градусов.

В северных регионах – 16-22 градуса тепла. На юге ожидается 18-22 градуса выше нуля.

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В Киеве будет облачно, 18-20 градусов тепла, а в Симферополе будет сухо – +18…+20 градусов.

Кто больше всего страдает от смены погоды?

Наличие болезней у человека является первым фактором того, что он чувствует изменения погоды. Ведь то, что какой-то орган работает неправильно, приводит к тому, что организм не может быстро перестроиться под погоду. Поэтому прежде всего страдают от изменения погоды больные сердечно-сосудистыми, аутоиммунными заболеваниями, хроническими заболеваниями: артритом, артрозом, ревматизмом, бронхиальной астмой. Также перенесшие операции и травмы черепа.

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