В Украине одна область вернулась в желтую зону

В Украине обновили карантинные зоны. Фото: коллаж "Сегодня"
По состоянию на 4 ноября в Украине расширилась желтая зона карантина. В нее попала Тернопольская область.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Кто находится в красной зоне карантина?
- Киев
- Херсонская
- Одесская
- Запорожская
- Донецкая
- Днепропетровская
- Сумская
- Николаевская
- Ровенская
- Житомирская
- Ивано-Франковская
- Киевская
- Луганская
- Хмельницкая
- Черниговская
- Львовская
Кто находится в оранжевой зоне карантина?
- Винницкая
- Волынская
- Полтавская
- Харьковская
- Черкасская
- Черновицкая
Кто попал в желтую зону карантина?
- Кировоградская
- Закарпатская
- Тернопольская
Статистика коронавируса на сегодняшний день
За прошлые сутки, 3 ноября, в Украине зафиксировали 27 377 новых случаев COVID-19. А за последнюю неделю зафиксировали более 150 тысяч новых случаев коронавируса.
Всего инфекцию подтвердили у 3 006 463 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 699 жителей Украины (всего – 70 146). Вылечить удалось 2 479 138 инфицированных (12 464 – за последние сутки).
Когда в Украине будет пик COVID-19?
Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на конец октября – середину ноября. За неделю количество летальных случаев от коронавируса в Украине увеличилось на 22%, а число новых случаев заболевания выросло на 11%.
На сегодняшний день занятость COVID-коек составляет 57%. Не исключено, что в ближайшее время красных зон станет больше.
Ранее мы писали:
- Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин спрогнозировал, когда коронавирус в Украине пойдет на спад.
Хроники коронавируса. Антивакцинаторы митингуют по всей стране, пока больницы переполнены COVID-больными