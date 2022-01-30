В Украине разбушевалась непогода – какие области остались без света

Несколько регионов Украины остались без света из-за непогоды. Фото: коллаж "Сегодня"
По состоянию на утро 30 января в Украине несколько областей остались без электричества. Это связано с плохими погодными условиями на территории страны.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Где нет света?
В результате усложнения погодных условий (порывы ветра, снег) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 63 населенных пункта в 3 областях:
- Житомирская – 53
- Хмельницкая – 7
- Закарпатская – 3
На данный момент к возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Не выдержал урагана. В Хмельницкой области рухнул огромный крест
В Каменец-Подольском районе Хмельницкой области шквальный ветер повалил крест, установленный над рекой Днестр вблизи Бакотского монастыря.
Порывы ветра в районе были настолько сильными, что огромный крест рухнул на землю и разбился. Судя по фото, восстановлению он уже не подлежит.
В Бакоте разбился крест из-за ветра. Фото: Андрей Попик