В Україні розгулялася негода – які області залишилися без світла

Декілька регіонів України залишилися без світла через негоду. Фото: колаж "Сьогодні"
Станом на ранок 30 січня в Україні кілька областей залишилися без електропостачання. Це пов'язано з поганими погодними умовами на території країни.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
Де немає світла?
Внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, сніг) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 63 населених пункти у 3 областях:
- Житомирська – 53
- Хмельницька – 7
- Закарпатська – 3
На цю мить до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Не витримав урагану. На Хмельниччині впав величезний хрест
У Кам'янці-Подільському районі Хмельницької області шквальний вітер повалив хрест, встановлений над річкою Дністер поблизу Бакотського монастиря.
Пориви вітру в районі були настільки сильними, що величезний хрест впав на землю і розбився. Судячи з фото, відновленню він уже не підлягає.
У Бакоті розбився хрест через вітер. Фото: Андрій Попик