В Україні розгулялася негода – які області залишилися без світла

Декілька регіонів України залишилися без світла через негоду. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на ранок 30 січня в Україні кілька областей залишилися без електропостачання. Це пов'язано з поганими погодними умовами на території країни.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Реклама

Де немає світла?

Внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, сніг) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 63 населених пункти у 3 областях:

Житомирська – 53

Хмельницька – 7

Закарпатська – 3

На цю мить до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Не витримав урагану. На Хмельниччині впав величезний хрест

У Кам'янці-Подільському районі Хмельницької області шквальний вітер повалив хрест, встановлений над річкою Дністер поблизу Бакотського монастиря.

Реклама

Пориви вітру в районі були настільки сильними, що величезний хрест впав на землю і розбився. Судячи з фото, відновленню він уже не підлягає.