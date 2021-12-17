В Украине снова расширили список профессий с обязательной вакцинацией: кого добавили

Обязательную прививку против COVID-19 должны получить медработники / Фото: Коллаж: Сегодня
Министерство здравоохранения расширило список профессий, представители которых подлежат обязательной вакцинации от коронавируса.
Об этом пишет пресс-служба Минздрава.
Кого добавили в список
В список добавили сотрудников заведений здравоохранения, органов местного самоуправления и коммунальных учреждений.
"Это решение необходимо для защиты жизни и здоровья украинцев и их близких", – объяснил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Кто подлежит обязательной вакцинации
Обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:
- центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
- местных государственных администраций и структурных подразделений;
- заведений высшего, последипломного, профессионального передового, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и учреждений независимо от типа и формы собственности;
- органов местного самоуправления;
- учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;
- коммунальных предприятий, учреждений и организаций.
Приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования.
Работники вышеуказанных учреждений, которые не прививаются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.
Как проходит вакцинация в Украине
- Уже 46,1% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19.
- 41,3% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни.
- Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире к концу года должен составлять 40%.
- За сутки в Украине 132 991 человек вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получили 43 939 человек, полностью иммунизированы – 89 038 человек, дополнительную дозу получили 14 человек.
- С начала вакцинальной кампании привито 14 312 996 человек, из них получили первую дозу – 14 312 994 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 824 666 человек.
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