Кто труднее переносит COVID-19? Ответ врача

Люди, которые начинают паниковать, узнав диагноз, труднее переносят коронавирус. Медики вынуждены назначать успокаивающие препараты таким пациентам.
Об этом в интервью "Фактам" сказала врач-пульмонолог высшей категории, руководитель Центра респираторной медицины и аллергологии клинической больницы "Феофания" Светлана Гук.
Отчаяние и паника ухудшают состояние
Светлана Гук добавила, что излишнее волнение может привести к паническим атакам.
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"Бывают пациенты, только что поступившие в больницу и симптомы у них на две копейки, но уже вызывающие нотариуса. И совсем не слышат врачей, потому что уже поставили на себе крест. Препараты, оказывающие легкое успокаивающее действие, не входят в протокол лечения COVID- 19, но людям, у которых положительная ПЦР вызывает паническое и тревожное состояние, мы назначаем такое симптоматическое лечение", – отметила врач.
Тревожность влияет на течение заболевания
Гук добавила, что пациенты-пессимисты труднее переносят болезнь.
"Один спокойный, уравновешенный мужчина рассказывал: болел дома, и вроде бы все было хорошо. Но как-то за ужином почувствовал, что сердце сильно колотится, и сразу стало страшно. Это классическая паническая атака, и на нее следует реагировать. Ведь нервная система расшатана, человек "поедает" не только себя, но и врача", — объяснила врач.
Новые случаи COVID-19
За сутки 16 декабря в Украине зафиксировано 8899 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 779, медработников – 98).
Также за прошлые сутки госпитализировали 2028 человек, а летальных случаев – 328. Кроме того, за сутки выздоровели 21 650 человек.
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