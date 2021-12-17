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Кто труднее переносит COVID-19? Ответ врача

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
17 декабря, 14:45
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У некоторых больных коронавирусом слишком расшатана нервная система
Врач назвала категорию людей, которые тяжелее переносят недуг
Врач назвала категорию людей, которые тяжелее переносят недуг / Фото: Коллаж: Сегодня

Люди, которые начинают паниковать, узнав диагноз, труднее переносят коронавирус. Медики вынуждены назначать успокаивающие препараты таким пациентам.

Об этом в интервью "Фактам" сказала врач-пульмонолог высшей категории, руководитель Центра респираторной медицины и аллергологии клинической больницы "Феофания" Светлана Гук.

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Отчаяние и паника ухудшают состояние

Светлана Гук добавила, что излишнее волнение может привести к паническим атакам.

"Бывают пациенты, только что поступившие в больницу и симптомы у них на две копейки, но уже вызывающие нотариуса. И совсем не слышат врачей, потому что уже поставили на себе крест. Препараты, оказывающие легкое успокаивающее действие, не входят в протокол лечения COVID- 19, но людям, у которых положительная ПЦР вызывает паническое и тревожное состояние, мы назначаем такое симптоматическое лечение", – отметила врач.

Тревожность влияет на течение заболевания

Гук добавила, что пациенты-пессимисты труднее переносят болезнь.

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"Один спокойный, уравновешенный мужчина рассказывал: болел дома, и вроде бы все было хорошо. Но как-то за ужином почувствовал, что сердце сильно колотится, и сразу стало страшно. Это классическая паническая атака, и на нее следует реагировать. Ведь нервная система расшатана, человек "поедает" не только себя, но и врача", — объяснила врач.

Новые случаи COVID-19

За сутки 16 декабря в Украине зафиксировано 8899 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 779, медработников – 98).

Также за прошлые сутки госпитализировали 2028 человек, а летальных случаев – 328. Кроме того, за сутки выздоровели 21 650 человек.

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