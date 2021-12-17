Хто важче переносить COVID-19? Відповідь лікаря

У деяких хворих на коронавірус надто розхитана нервова система

Лікарка назвала категорію людей, які важче переносять недугу / Фото: Колаж: Сьогодні

Люди, які починають панікувати, дізнавшись діагноз, важче переносять коронавірус. Медики змушені призначати заспокійливі препарати для таких пацієнтів.

Про це в інтерв'ю "Фактам" сказала лікар-пульмонолог вищої категорії, керівник Центру респіраторної медицини та алергології клінічної лікарні "Феофанія" Світлана Гук.

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Відчай та паніка погіршують стан

Світлана Гук додала, що надмірне хвилювання може призвести до панічних атак.

"Бувають пацієнти, котрі щойно поступили в лікарню і симптомів у них на дві копійки, але вже викликають нотаріуса. І зовсім не чують лікарів, бо вже поставили на собі хрест. Препарати, що мають легку заспокійливу дію, не входять до протоколу лікування COVID-19, але людям, у яких позитивна ПЛР викликає панічний і тривожний стан, ми призначаємо таке симптоматичне лікування", – зазначила лікар.

Тривожність впливає на перебіг захворювання

Гук додала, що пацієнти-песимісти важче переносять хворобу.

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"Один спокійний, врівноважений чоловік розказував: хворів вдома, і наче все було гаразд. Та якось за вечерею відчув, що серце сильно калатає, і одразу стало страшно. Це класична панічна атака, і на неї слід реагувати. Адже нервова система розхитана, людина "поїдає" не тільки себе, а й лікаря", – пояснила лікарка.

Нові випадки COVID-19

За добу 16 грудня в Україні зафіксовано 8899 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них – 779 дітей, медпрацівників – 98).

Також минулої доби госпіталізували 2028 людей, а летальних випадків – 328. Крім того, за добу одужали 21 650 людей.

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