У трьох "червоних" областях покращилися COVID-показники: список

COVID-показники стабілізувалися у Київській, Сумській та Житомирській областях, але поки що регіони перебувають у "червоній зоні".
Про це свідчать дані МОЗ.
Карантинні зони
"Червона"
Далі по темі
- Волинська,
- Житомирська,
- Запорізька,
- Київська,
- Миколаївська,
- Сумська,
- Черкаська,
- Чернігівська.
"Жовта"
- м. Київ,
- Дніпропетровська,
- Івано-Франківська,
- Кіровоградська,
- Луганська,
- Львівська,
- Полтавська,
- Рівненська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Вінниця.
- Чернівецька,
- Донецька,
- Вінницька,
- Хмельницька,
- Закарпатська,
- Запорізька.
Коронавірус в Україні
За добу 16 грудня в Україні зафіксовано 8899 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них – 779 дітей, медпрацівників – 98).
Також минулої доби госпіталізували 2028 людей, а летальних випадків – 328. Крім того, за добу одужали 21 650 людей.
Раніше ми писали:
- "Омікрон" біля кордонів та бустерна доза: що відбувається із COVID-ситуацією в Україні.
- Країна готова до додаткового щеплення для широкого загалу. Україна законтрактувала 25 млн доз вакцини Pfizer наступного року, а на 2023 рік – ще 25 млн доз.