В трех "красных" областях улучшились COVID-показатели: список

COVID-показатели стабилизировались в Киевской, Сумской и Житомирской областях, но пока что регионы находятся в красной зоне.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Карантинные зоны
Красная
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- Волынская,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Киевская,
- Николаевская,
- Сумская,
- Черкасская,
- Черниговская.
Желтая
- г. Киев,
- Днепропетровская,
- Ивано-Франковская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Львовская,
- Полтавская,
- Ровенская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Херсонская.
- Черновицкая,
- Донецкая,
- Винницкая,
- Хмельницкая,
- Закарпатская,
- Одесская.
Коронавирус в Украине
За сутки 16 декабря в Украине зафиксировано 8899 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 779, медработников – 98).
Также за прошлые сутки госпитализировали 2028 человек, а летальных случаев – 328. Кроме того, за сутки выздоровели 21 650 человек.
Ранее мы писали:
- "Омикрон" у границ и бустерная доза: что происходит с COVID-ситуацией в Украине.
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