COVID-сертификат для взрослых и детей. Рассказываем, как сгенерировать

Украинцы могут сгенерировать сертификат о вакцинации от коронавируса в приложении "Дія". Это можно сделать как для взрослых, так и детей.
Сайт "Сегодня" подробно расскажет, как сгенерировать COVID-сертификат взрослым и детям.
COVID-сертификат для взрослых
Бумажный документ (свидетельство о вакцинации) можно получить у семейного врача. Его выдают после двух доз вакцины, он нужен для подтверждения статуса вакцинации внутри Украины.
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Он должен содержать печати больницы, подписи врача, ваше имя и фамилию, а так же название вакцины.
Второй вариант – сгенерировать сертификат в приложении "Дия" или на портале. Такой вид сертификатов содержит QR-коды, которые нужны при пересечении границы. Украинские электронные сертификаты признаны в ЕС и именно они понадобятся для поездок за границу.
Как сгенерировать электронные COVID-сертификаты?
Алгоритм загрузки электронных сертификатов довольно прост:
- устанавливаем приложение "Дия" на телефон
- выбираем раздел "Услуги"
- выбираем опцию COVID-сертификат
- проходим верификацию, например, с помощью фото
- нажимаем "Получить сертификат"
COVID-сертификат для детей
Родители могут сгенерировать в приложении "Дія" на смартфоне сертификат о вакцинации от коронавируса детей от 12 лет, которые получили одну дозу вакцины или прошли полный курс прививки.
Чтобы получить детский СOVID-сертификат, необходимо:
- Убедиться, что у вас на смартфоне установлена последняя версия приложения "Дія";
- Авторизоваться в "Дії";
- Добавить в приложение свидетельство о рождении ребенка;
- В меню "Услуги" выбрать "COVID-сертификаты";
- Сертификат ребенка появится в приложении вместе с вашим.
Стоит отметить, что дети с 14 лет могут самостоятельно авторизироваться в "Дії" с помощью чипа NFC на ID-карте или биометрическом паспорте.