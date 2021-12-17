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COVID-сертификат для взрослых и детей. Рассказываем, как сгенерировать

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
17 декабря, 14:26
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Бумажный документ (свидетельство о вакцинации) можно получить у семейного врача
Как получить в Украине сертификат о вакцинации. Фото: коллаж "Сегодня"
Как получить в Украине сертификат о вакцинации. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинцы могут сгенерировать сертификат о вакцинации от коронавируса в приложении "Дія". Это можно сделать как для взрослых, так и детей.

Сайт "Сегодня" подробно расскажет, как сгенерировать COVID-сертификат взрослым и детям.

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COVID-сертификат для взрослых

Бумажный документ (свидетельство о вакцинации) можно получить у семейного врача. Его выдают после двух доз вакцины, он нужен для подтверждения статуса вакцинации внутри Украины.

Он должен содержать печати больницы, подписи врача, ваше имя и фамилию, а так же название вакцины.

Второй вариант – сгенерировать сертификат в приложении "Дия" или на портале. Такой вид сертификатов содержит QR-коды, которые нужны при пересечении границы. Украинские электронные сертификаты признаны в ЕС и именно они понадобятся для поездок за границу.

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Как сгенерировать электронные COVID-сертификаты?

Алгоритм загрузки электронных сертификатов довольно прост:

  • устанавливаем приложение "Дия" на телефон
  • выбираем раздел "Услуги"
  • выбираем опцию COVID-сертификат
  • проходим верификацию, например, с помощью фото
  • нажимаем "Получить сертификат"

COVID-сертификат для детей

Родители могут сгенерировать в приложении "Дія" на смартфоне сертификат о вакцинации от коронавируса детей от 12 лет, которые получили одну дозу вакцины или прошли полный курс прививки.

Чтобы получить детский СOVID-сертификат, необходимо:

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  1. Убедиться, что у вас на смартфоне установлена ​​последняя версия приложения "Дія";
  2. Авторизоваться в "Дії";
  3. Добавить в приложение свидетельство о рождении ребенка;
  4. В меню "Услуги" выбрать "COVID-сертификаты";
  5. Сертификат ребенка появится в приложении вместе с вашим.

Стоит отметить, что дети с 14 лет могут самостоятельно авторизироваться в "Дії" с помощью чипа NFC на ID-карте или биометрическом паспорте.

В Украине нужно носить с собой сертификат о вакцинации. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине нужно носить с собой сертификат о вакцинации. Фото: коллаж "Сегодня"

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