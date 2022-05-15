В Украине снова заработают камеры на дорогах: с какого числа начнут штрафовать

Система автоматической фиксации нарушений ПДД готова вернуться к работе / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что с 16 мая в Украине возобновят работу камеры фиксации нарушений ПДД.

Об этом он сообщил специально для программы "Дайджест МВД".

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"Камеры не будут работать на временно оккупированных территориях. Сейчас они проходят тестирование и с понедельника заработают даже в тех населенных пунктах, которые раньше были оккупированы армией РФ", – подчеркнул министр внутренних дел.

Также министр отметил, что подразделения Нацполиции, которые были вовлечены в отпор вооруженной агрессии РФ, в тех регионах, где это возможно, уже возвращаются к выполнению непосредственно полицейских функций, например патрулирования.

"Фиксация нарушений ПДД – это одна из составных частей обеспечения безопасности граждан. А также – это один из показателей общей цивилизованности государства", – резюмировал глава МВД.

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Где заработают камеры?

Следовательно, с 16 мая система автоматической фиксации заработает на автодорогах в следующих регионах:

Киев,

Белая Церковь,

Винница,

Кривой Рог,

Сумы,

Житомир,

Хуст,

Мукачево,

Ивано-Франковск,

Полтава,

Тернополь,

Хмельницкий,

Кропивницкий,

Одесса,

Кременчуг,

Черкассы,

Черновцы,

Чернигов,

Луцк,

Львов,

Киевская область,

Винницкая область,

Волынская область,

Житомирская область,

Закарпатская область,

Ивано-Франковская область,

Львовская область,

Одесская область,

Полтавская область,

Ровенская область.

Всего в Украине заработают 128 камер.

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