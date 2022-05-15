В Украине снова заработают камеры на дорогах: с какого числа начнут штрафовать

Система автоматической фиксации нарушений ПДД готова вернуться к работе / Фото: Коллаж: Сегодня
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что с 16 мая в Украине возобновят работу камеры фиксации нарушений ПДД.
Об этом он сообщил специально для программы "Дайджест МВД".
"Камеры не будут работать на временно оккупированных территориях. Сейчас они проходят тестирование и с понедельника заработают даже в тех населенных пунктах, которые раньше были оккупированы армией РФ", – подчеркнул министр внутренних дел.
Также министр отметил, что подразделения Нацполиции, которые были вовлечены в отпор вооруженной агрессии РФ, в тех регионах, где это возможно, уже возвращаются к выполнению непосредственно полицейских функций, например патрулирования.
"Фиксация нарушений ПДД – это одна из составных частей обеспечения безопасности граждан. А также – это один из показателей общей цивилизованности государства", – резюмировал глава МВД.
Где заработают камеры?
Следовательно, с 16 мая система автоматической фиксации заработает на автодорогах в следующих регионах:
- Киев,
- Белая Церковь,
- Винница,
- Кривой Рог,
- Сумы,
- Житомир,
- Хуст,
- Мукачево,
- Ивано-Франковск,
- Полтава,
- Тернополь,
- Хмельницкий,
- Кропивницкий,
- Одесса,
- Кременчуг,
- Черкассы,
- Черновцы,
- Чернигов,
- Луцк,
- Львов,
- Киевская область,
- Винницкая область,
- Волынская область,
- Житомирская область,
- Закарпатская область,
- Ивано-Франковская область,
- Львовская область,
- Одесская область,
- Полтавская область,
- Ровенская область.
Всего в Украине заработают 128 камер.
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