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В Украине снова заработают камеры на дорогах: с какого числа начнут штрафовать

Юлия Гаврилюк
15 мая, 08:51
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине отключили камеры автоматической фиксации нарушений ПДД

Система автоматической фиксации нарушений ПДД готова вернуться к работе / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что с 16 мая в Украине возобновят работу камеры фиксации нарушений ПДД.

Об этом он сообщил специально для программы "Дайджест МВД".

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"Камеры не будут работать на временно оккупированных территориях. Сейчас они проходят тестирование и с понедельника заработают даже в тех населенных пунктах, которые раньше были оккупированы армией РФ", – подчеркнул министр внутренних дел.

Также министр отметил, что подразделения Нацполиции, которые были вовлечены в отпор вооруженной агрессии РФ, в тех регионах, где это возможно, уже возвращаются к выполнению непосредственно полицейских функций, например патрулирования.

"Фиксация нарушений ПДД – это одна из составных частей обеспечения безопасности граждан. А также – это один из показателей общей цивилизованности государства", – резюмировал глава МВД.

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Где заработают камеры?

Следовательно, с 16 мая система автоматической фиксации заработает на автодорогах в следующих регионах:

  • Киев,
  • Белая Церковь,
  • Винница,
  • Кривой Рог,
  • Сумы,
  • Житомир,
  • Хуст,
  • Мукачево,
  • Ивано-Франковск,
  • Полтава,
  • Тернополь,
  • Хмельницкий,
  • Кропивницкий,
  • Одесса,
  • Кременчуг,
  • Черкассы,
  • Черновцы,
  • Чернигов,
  • Луцк,
  • Львов,
  • Киевская область,
  • Винницкая область,
  • Волынская область,
  • Житомирская область,
  • Закарпатская область,
  • Ивано-Франковская область,
  • Львовская область,
  • Одесская область,
  • Полтавская область,
  • Ровенская область.

Всего в Украине заработают 128 камер.

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