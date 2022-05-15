В Україні знову запрацюють камери на дорогах: з якого числа почнуть штрафувати

Система автоматичної фіксації порушень ПДР готова повернутись до роботи / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що з 16 травня в Україні відновлять роботу камери фіксації порушень правил дорожнього руху.

Про це він повідомив спеціально для програми Дайджест МВС.

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"Камери не працюватимуть на тимчасово окупованих територіях. Наразі вони проходять тестування і з понеділка запрацюють, навіть, у тих населених пунктах, які раніше були окуповані армією РФ", — наголосив міністр внутрішніх справ.

Також міністр зазначив, що підрозділи Нацполіції, які були залучені у відсічі збройній агресії РФ, у тих регіонах, де це можливо, уже повертаються до виконання безпосередньо поліцейських функцій, наприклад, патрулювання.

"Фіксація порушень ПДР — це одна зі складових частин забезпечення безпеки громадян. А також — це один із показників загальної цивілізованості держави", — резюмував очільник МВС.

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Де запрацюють камери?

Відтак, від 16 травня система автоматичної фіксації запрацює на автодорогах у таких регіонах:

Київ,

Біла Церква,

Вінниця,

Кривий Ріг,

Суми,

Житомир,

Хуст,

Мукачево,

Івано-Франківськ,

Полтава,

Тернопіль,

Хмельницький,

Кропивницький,

Одеса,

Кременчук,

Черкаси,

Чернівці,

Чернігів,

Луцьк,

Львів,

Київська область,

Вінницька область,

Волинська область,

Житомирська область,

Закарпатська область,

Івано-Франківська область,

Львівська область,

Одеська область,

Полтавська область,

Рівненська область.

Загалом в Україні запрацює 128 камер.

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