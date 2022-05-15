В Україні знову запрацюють камери на дорогах: з якого числа почнуть штрафувати

Система автоматичної фіксації порушень ПДР готова повернутись до роботи / Фото: Колаж: Сьогодні
Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що з 16 травня в Україні відновлять роботу камери фіксації порушень правил дорожнього руху.
Про це він повідомив спеціально для програми Дайджест МВС.
"Камери не працюватимуть на тимчасово окупованих територіях. Наразі вони проходять тестування і з понеділка запрацюють, навіть, у тих населених пунктах, які раніше були окуповані армією РФ", — наголосив міністр внутрішніх справ.
Також міністр зазначив, що підрозділи Нацполіції, які були залучені у відсічі збройній агресії РФ, у тих регіонах, де це можливо, уже повертаються до виконання безпосередньо поліцейських функцій, наприклад, патрулювання.
"Фіксація порушень ПДР — це одна зі складових частин забезпечення безпеки громадян. А також — це один із показників загальної цивілізованості держави", — резюмував очільник МВС.
Де запрацюють камери?
Відтак, від 16 травня система автоматичної фіксації запрацює на автодорогах у таких регіонах:
- Київ,
- Біла Церква,
- Вінниця,
- Кривий Ріг,
- Суми,
- Житомир,
- Хуст,
- Мукачево,
- Івано-Франківськ,
- Полтава,
- Тернопіль,
- Хмельницький,
- Кропивницький,
- Одеса,
- Кременчук,
- Черкаси,
- Чернівці,
- Чернігів,
- Луцьк,
- Львів,
- Київська область,
- Вінницька область,
- Волинська область,
- Житомирська область,
- Закарпатська область,
- Івано-Франківська область,
- Львівська область,
- Одеська область,
- Полтавська область,
- Рівненська область.
Загалом в Україні запрацює 128 камер.
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