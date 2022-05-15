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В Україні знову запрацюють камери на дорогах: з якого числа почнуть штрафувати

Юлія Гаврилюк
15 травня, 08:51
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні відключили камери автоматичної фіксації порушень ПДР

Система автоматичної фіксації порушень ПДР готова повернутись до роботи / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що з 16 травня в Україні відновлять роботу камери фіксації порушень правил дорожнього руху.

Про це він повідомив спеціально для програми Дайджест МВС.

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"Камери не працюватимуть на тимчасово окупованих територіях. Наразі вони проходять тестування і з понеділка запрацюють, навіть, у тих населених пунктах, які раніше були окуповані армією РФ", — наголосив міністр внутрішніх справ.

Також міністр зазначив, що підрозділи Нацполіції, які були залучені у відсічі збройній агресії РФ, у тих регіонах, де це можливо, уже повертаються до виконання безпосередньо поліцейських функцій, наприклад, патрулювання.

"Фіксація порушень ПДР — це одна зі складових частин забезпечення безпеки громадян. А також — це один із показників загальної цивілізованості держави", — резюмував очільник МВС.

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Де запрацюють камери?

Відтак, від 16 травня система автоматичної фіксації запрацює на автодорогах у таких регіонах:

  • Київ,
  • Біла Церква,
  • Вінниця,
  • Кривий Ріг,
  • Суми,
  • Житомир,
  • Хуст,
  • Мукачево,
  • Івано-Франківськ,
  • Полтава,
  • Тернопіль,
  • Хмельницький,
  • Кропивницький,
  • Одеса,
  • Кременчук,
  • Черкаси,
  • Чернівці,
  • Чернігів,
  • Луцьк,
  • Львів,
  • Київська область,
  • Вінницька область,
  • Волинська область,
  • Житомирська область,
  • Закарпатська область,
  • Івано-Франківська область,
  • Львівська область,
  • Одеська область,
  • Полтавська область,
  • Рівненська область.

Загалом в Україні запрацює 128 камер.

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