В Украине состоится ВНО по математике: что нужно взять (список)

В Украине сегодня, 28 мая, состоится Внешнее независимое оценивание по математике для выпускников. Для прохождения теста зарегистрировались 291 789 человек, для которых созданы 19 697 аудиторий в 1231 пункте тестирования.
Как сообщает Минобразования, тестирование по математике (задания уровня стандарта) будут сдавать 77 321 человек, для них созданы 5324 аудитории в 417 пунктах ВНО.
Как будет проходить ВНО
Тестирование в этом году пройдет в условиях пандемии коронавируса. Чтобы избежать скопления у входа в пункт тестирования, допуск участников к пункту начнется в 9:50 и продлится до 10:50. Если участник прибудет в пункт после 10:50, он не будет допущен к экзамену.
Для пропуска к экзамену всем участникам обязательно нужно иметь следующие документы:
- оригинал сертификата внешнего независимого оценивания,
- паспорт или иной документ, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;
- приглашения-пропуска для участия в ВНО, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.
Также на тестировании следует иметь с собой:
- 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета;
- бутылочку с питьевой водой без этикетки;
- средства индивидуальной защиты, которые участник сможет положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться.
При себе запрещено иметь мобильный телефон, наушники, флешки, фотоаппараты и любые устройства сохранения, считывания и воспроизведения информации. Также участникам ВНО по математике запрещено пользоваться линейкой, карандашом, циркулем, калькулятором. Вся работа выполняется черной ручкой.
Структура заданий по математике
ВНО по математике имеет два уровня – стандартный и профильный. Если ученик учился в школе с углубленным изучением математики – он должен сдать тестирование профильного уровня. Такие же требования действуют для выпускников, желающих поступить на некоторые технические специальности.
Сертификационная работа по математике уровня стандарт длится 150 минут и насчитывает 28 заданий различных форм:
- 16 заданий с выбором одного правильного ответа;
- 4 задания на установление соответствия;
- 6 заданий открытой формы с коротким ответом;
- 2 задачи с развернутым ответом.
При определении результатов участники получат только оценку государственной итоговой аттестации по математике по шкале 1-12 баллов.
Экзамен по математике профильного уровня продлится 210 минут. Участники выполнят 34 задания разных форм:
- 16 заданий с выбором одного правильного ответа;
- 4 задания на установление соответствия;
- 9 заданий открытой формы с коротким ответом;
- 5 задач с развернутым ответом.
По результатам прохождения теста по математике участники получат результат внешнего независимого оценивания по математике по шкале 100-200 баллов и оценку государственной итоговой аттестации по математике по шкале 1-12 баллов.
Результаты тестирования по математике будут объявлены в личных кабинетах учеников не позднее 22 июня.
Напомним, Рада из-за коронавируса отменила итоговую аттестацию для учеников 11-х классов.
Также принято решение об освобождении от прохождения государственной итоговой аттестации в 2020/2021 учебном году для учащихся 4-х и 9-х классов.
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