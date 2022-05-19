В Украине создали уникальную боевую вышиванку (фото)

Аналогов такой вышиванки нет в мире / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине появилась первая в мире боевая вышиванка, аналогов которой нет в мире. Над ее созданием работали художники вместе с бойцом теробороны – специалистом по искусствоведению.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает 188-й отдельная бригада территориальной обороны.

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"Совместным трудом бойцов теробороны и художников создали стильную, колоритную и современную вышивку, которую можно носить на боевой сорочке ВСУ. Первыми моделями, безусловно, стали авторы идеи", — говорится в сообщении.

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В Украине отмечают День вышиванки

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки. Он отметил, что вышиванка является священным оберегом на войне против российского агрессора.

Поздравила украинцев и первая леди Елена Зеленская. Она опубликовала новый снимок в честь этого дня.

Фото популярного пса-сапера в праздничном наряде появились на его странице в Instagram.