В Україні створили унікальну бойову вишиванку (фото)

Аналогів такої вишиванки немає у світі / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні з'явилася перша у світі бойова вишиванка, аналогів якої немає у світі. Над її створенням працювали художники разом із бійцем тероборони – фахівцем з мистецтвознавства.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє 188-ма окрема бригада територіальної оборони.

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"Спільною працею бійців тероборони та художників створили стильну, колоритну та сучасну вишивку, яку можна носити на бойовій сорочці ЗСУ. Першими моделями, безумовно, стали автори ідеї", – йдеться у повідомленні.

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В Україні святкують День вишиванки

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з днем вишиванки. Він зазначив, що вишиванка є священним оберегом на війні проти російського агресора.

Привітала українців і перша леді Олена Зеленська. Вона опублікувала новий знімок на честь цього дня.

Фото популярного пса-сапера у святковому вбранні з'явилися на його сторінці Instagram.