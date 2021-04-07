В Украине стали продавать "водку-вакцину" (фото)

В то время как в Украине ухудшается эпидемиологическая ситуация, в магазинах стали продавать водку с названием "Вакцина № 2".

Фото оригинальной алкогольной продукции появилось в соцсетях.

Стоимость пол-литровой бутылки такой "вакцины", судя по фото, составляет 99,99 грн.

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Напомним, врачи не рекомендуют употреблять алкоголь во время COVID-19, так как это приведет к токсическому воздействию на организм и иммунную систему в целом. Употребляйте чистую воду, чай, но не алкоголь, особенно в острый период заболевания, это может ухудшить ход лечения.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что из-за карантина американцы стали чаще уходить в запои. Ученые предполагают, что постоянное пребывание дома стало одним из факторов стресса, который толкает пьющих людей к злоупотреблению алкоголем.

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