В Украине упростили вакцинацию от COVID-19 для подростков: что изменилось

Детям изменили правило для прививки от COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине дети от 12 лет могли прививаться от COVID-19 при условии наличия у них всех обязательных рутинных прививок, но сейчас правила упростили.

Об этом пишет сайт "Сегодня".

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Что изменилось?

"Минздрав уже упростил доступ подростков к вакцинации от коронавируса. Отныне не требуется обязательной вакцинации всех рутинных прививок", – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Перечень действия программы президента Владимира Зеленского также планируем распространить на детей от 12-17 лет. Будет оформлено соответствующее протокольное поручение.

Кроме этого, 19 января Кабинет министров примет решение о перечне товаров, которые можно приобрести в рамках программы "е-Поддержка".

Как получить COVID-сертификат ребенка?

Для корректного формирования COVID-сертификата из вакцинации ребенка необходимо:

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Проверить корректность внесенных персональных данных ребенка в электронной системе здравоохранения: в медицинской карточке должен быть указан РНОКПП (идентификационный код) именно ребенка (если внесен РНОКПП одного из родителей (опекунов) сертификат не сформируется ни ребенку, ни одному из родителей (опекунов).

Запись о вакцинации COVID-19 должна быть внесена корректно.

Если запрос на формирование сертификата ребенку делает один из родителей (опекунов), он должен быть указан в электронной системе здравоохранения как законный представитель ребенка.

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