Для кого могут продлить срок действия COVID-сертификата? В Минздраве ответили

Бустерную дозу вакцины против коронавируса в Украине получили уже 5452 человека

Бустерная доза может стать доступной всем желающим / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине планируют перевыпустить сертификаты вакцинации для тех, кто сделал прививку бустерной дозой вакцины от коронавируса.

Об этом сказал главный санврач Украины Игорь Кузин в интервью Суспильному.

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В середине января будет финальная модель, как продолжат сертификаты от коронавируса в "Дії". Их хотят перевыпустить.

По словам Кузина, сейчас над этим работают.

"Вероятнее всего, с 15 января будет финальная модель, как будут продлены сертификаты в "Дії". Техническая возможность существует: срок действия будет продлен путем перевыпуска сертификата", – отметил Кузин.

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Продолжить действие сертификата могут только после получения бустерной дозы

Кузин заметил, что дополнительная доза не приводит к продлению срока действия сертификата о вакцинации. Человек фактически получил три дозы, но у него уровень иммунной защиты такой, как у обычного здорового человека после двух доз прививки.

А бустерная доза помогает восстановить как защитный титр антител, так и обеспечить более эффективную защиту. Получение такой дозы прививки приводит к продлению срока действия сертификата на 270 дней.

Бустерная доза рекомендована для введения медицинским работникам и работникам домов интернатного типа после шести месяцев завершения базового курса прививки.

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Вакцинация от коронавируса

С начала кампании вакцинации привито 14 713 311 человек, из них получили первую дозу 14 713 309 человек, две дозы – 13 734 741 человек. Получили дополнительную дозу 4063 человека, бустерную дозу – 5452 человека.

В общей сложности проведено 28 457 565 прививок.

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