Для кого могут продлить срок действия COVID-сертификата? В Минздраве ответили

В Украине планируют перевыпустить сертификаты вакцинации для тех, кто сделал прививку бустерной дозой вакцины от коронавируса.
Об этом сказал главный санврач Украины Игорь Кузин в интервью Суспильному.
В середине января будет финальная модель, как продолжат сертификаты от коронавируса в "Дії". Их хотят перевыпустить.
Далее по теме
По словам Кузина, сейчас над этим работают.
"Вероятнее всего, с 15 января будет финальная модель, как будут продлены сертификаты в "Дії". Техническая возможность существует: срок действия будет продлен путем перевыпуска сертификата", – отметил Кузин.
Продолжить действие сертификата могут только после получения бустерной дозы
Кузин заметил, что дополнительная доза не приводит к продлению срока действия сертификата о вакцинации. Человек фактически получил три дозы, но у него уровень иммунной защиты такой, как у обычного здорового человека после двух доз прививки.
А бустерная доза помогает восстановить как защитный титр антител, так и обеспечить более эффективную защиту. Получение такой дозы прививки приводит к продлению срока действия сертификата на 270 дней.
Бустерная доза рекомендована для введения медицинским работникам и работникам домов интернатного типа после шести месяцев завершения базового курса прививки.
Вакцинация от коронавируса
С начала кампании вакцинации привито 14 713 311 человек, из них получили первую дозу 14 713 309 человек, две дозы – 13 734 741 человек. Получили дополнительную дозу 4063 человека, бустерную дозу – 5452 человека.
В общей сложности проведено 28 457 565 прививок.
Раньше мы писали:
- Коронавирус, итоги недели. Новые случаи "Омикрона" и бустерная доза вакцины.
- Последний год эпидемии? Когда Украина победит коронавирус – ответ Кузина.