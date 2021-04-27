В Украине уже девять человек получили вторую дозу вакцины от COVID-19

Вакцинация населения продолжается – в минувшие сутки прививки от коронавируса делали во всех областях – уже девять украинцев получили вторую дозу препарата

За прошедшие сутки, 26 апреля, в Украине вакцинировали против COVID-19 11 100 человек. Вакцинацию завершили уже девять человек – они получили две дозы.

Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Отмечается, что всего с начала кампании привито 539 126 человек.

Также отмечается, что на сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 495 569 человек.

В целом за сутки ситуация с вакцинацией в регионах такая:

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г. Киев – 1079 прививок;

Винницкая область – 346 прививок;

Волынская область – 332 прививки;

Днепропетровская область – 1374 прививки;

Донецкая область – 398 прививок;

Житомирская область – 342 прививки;

Закарпатская – 267 прививок;

Запорожская область – 660 прививок;

Ивано-Франковская область – 172 прививки;

Киевская область – 546 прививок;

Кировоградская область – 183 прививки;

Луганская область – 108 прививок;

Львовская область – 670 прививок;

Николаевская область – 479 прививок;

Одесская область – 679 прививок;

Полтавская область – 507 прививок;

Ровенская область – 190 прививок;

Сумская область – 335 прививок;

Тернопольская область – 383 прививки;

Харьковская область – 546 прививок;

Херсонская область – 110 прививок;

Хмельницкая область – 507 прививок;

Черкасская область – 443 прививки;

Черновицкая область – 241 прививки;

Черниговская область – 203 прививки.

Ранее мы сообщали, что в Украине за сутки выявили более семи тысяч новых случаев COVID-19.

Также напомним, Украина получила первую партию корейской вакцины от коронавируса.