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В Украине уже девять человек получили вторую дозу вакцины от COVID-19

27 апреля, 09:10

Мария Дмитренко

Вакцинация населения продолжается – в минувшие сутки прививки от коронавируса делали во всех областях – уже девять украинцев получили вторую дозу препарата

За прошедшие сутки, 26 апреля, в Украине вакцинировали против COVID-19 11 100 человек. Вакцинацию завершили уже девять человек – они получили две дозы.

Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Отмечается, что всего с начала кампании привито 539 126 человек.

Также отмечается, что на сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 495 569 человек.

В целом за сутки ситуация с вакцинацией в регионах такая:

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Ранее мы сообщали, что в Украине за сутки выявили более семи тысяч новых случаев COVID-19.

Также напомним, Украина получила первую партию корейской вакцины от коронавируса.

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