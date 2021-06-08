В Украине война, а муж в Москве: что известно о девушке, назвавшей военных тварями

Из-за скандального высказывания бывшая медсестра попала в черный список Миротворца и очутилась в одной компании с боевиками

Отметившаяся скандальным заявлением об украинских военных жительница Чугуева (Харьковской области) Яна Ковалева уже попала в черный список "Миротворца". Также стало известно, что пока Россия воюет с Украиной, ее муж побывал в Москве.

На одной из ее страниц в соцсети указано, что девушка живет и работает в Чугуеве.

Яна Ковалева. Фото: соцсети

Яна Ковалева. Фото: соцсети

Ранее она училась в Купянском медицинском колледже им. Марии Шкарлетовой, после чего даже была медсестрой в Чугуевской центральной районной больнице. Сейчас она бьюти-мастер по наращиванию ресниц.

Яна Ковалева. Фото: соцсети

Как выяснил Telegram-канал Катарсис, ее муж Александр Ковалев в ноябре 2014 года, в разгар войны в Донбассе, ездил в Москву и опубликовал фото на фоне Кремля. Вот только страницу в Instagram поспешно закрыл из-за скандала.

Муж Яны Александр Ковалев. Фото: соцсети

Также сегодня Яна под родительской фамилией Чемшит попала в базу Миротворца в одну компанию с боевиками за демонстративное неуважение к Вооруженным силам Украины, антиукраинскую пропаганду и отрицание российской агрессии.

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"Центр "Миротворец" просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины", – говорится на сайте.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее дочь судьи Печерского суда Кристины Константиновой Анастасия попала в скандал из-за Басты, назвав украинцев дикарями.