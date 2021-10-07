В Украине вспышка полиомиелита! Что это за болезнь и как уберечь своих детей

В Украине зафиксировали полиомиелит у непривитого ребенка. / Фото: Коллаж: Сегодня

Полуторагодовалого ребенка из Ровенской области парализовало из-за заболевания полиомиелитом. Вместе с ним заболели еще шесть детей – родных братьев и сестер.

"Сегодня" разбиралось, что это за болезнь и почему вакцинация – обязательная.

Реклама

Что произошло на Ровенщине

В семье, где воспитываются 10 детей, семь заболели полиомиелитом. Родители сознательно отказывались от обязательных прививок по религиозным соображениям.

Врачи проводят эпидрасследование, и выясняют, кто еще мог подцепить болезнь. Она может поразить как невакцинированных детей, так и взрослых.

Что это за болезнь

Полиомиелит – это острое инфекционное заболевание, распространяется от человека к человеку через грязные руки, инфицированную пищу и воду. Наиболее восприимчивы к вирусу полиомиелита дети в возрасте до пяти лет.

Реклама

Симптомы: в большинстве случаев болезнь сначала протекает незаметно, что ухудшает шансы больного на выздоровление. Затем появляются признаки, которые носят разный характер, зависящий от формы вируса. Инкубационный период болезни составляет 2-35 суток, чаще 7-14 дней.

Классифицируют такие виды болезни: с поражением центральной нервной системы (ЦНР) и без поражения. Даже без поражения ЦНР полиомиелит способен сильно навредить больному. Любой из видов болезни несет существенную угрозу смерти человека.

Нужна ли повторная вакцинация

Вакцинировать от полиомиелита нужно с рождения малыша. Прививки обязательно необходимо проводить комплексно, не пропуская ни одной:

Реклама

1 доза – 2 месяц жизни ребенка,

2 доза – 4 месяц,

3 доза – 6 месяц,

4 доза – 18 месяц,

5 доза – 6 лет,

6 доза – 14 лет.

Следует помнить: полиомиелит неизлечим, но его можно предупредить с помощью вакцинации.

Что делать, если в садике заболел ребенок?

Если ваш ребенок ходит в детсад, в котором подтвердили полиомиелит у одного из воспитанников, следует немедленно проконсультироваться с медиками.

Они должны обследовать всех, кто контактировал с больным. Но родителям следует помнить, что поможет уберечь ребенка от заражения:

обязательная плановая вакцинация,

соблюдение правил личной гигиены (мытье рук)

свежие овощи, фрукты, сухофрукты и зелень перед употреблением после мытья под проточной водой следует ополоснуть кипяченой или бутилированной водой.

Украина на пороге вспышки

Если достаточное количество людей в стране вакцинируется (более 95%), распространение вируса прекратится. Однако показатели вакцинации неутешительны.

Уровень охвата прививками от полиомиелита (детей до 1 года, полио-3) в 2021 году недостаточный, за 8 месяцев 2021 – 53%. При таких темпах к концу года без принятия дополнительных мер достичь нужного для коллективного иммунитета показателя в 95% не удастся.

Низкие уровни в таких областях Украины:

Херсонской – 40,7%,

Ивано-Франковской – 42,2%,

Закарпатской – 43,1%,

Запорожской – 46,2%,

Харьковской – 46,5%,

Одесской и Киевской областях – 47,5%.

Ранее мы писали: