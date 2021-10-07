В Украине вспышка полиомиелита! Что это за болезнь и как уберечь своих детей

В Украине зафиксировали полиомиелит у непривитого ребенка. / Фото: Коллаж: Сегодня
Полуторагодовалого ребенка из Ровенской области парализовало из-за заболевания полиомиелитом. Вместе с ним заболели еще шесть детей – родных братьев и сестер.
"Сегодня" разбиралось, что это за болезнь и почему вакцинация – обязательная.
Что произошло на Ровенщине
В семье, где воспитываются 10 детей, семь заболели полиомиелитом. Родители сознательно отказывались от обязательных прививок по религиозным соображениям.
Врачи проводят эпидрасследование, и выясняют, кто еще мог подцепить болезнь. Она может поразить как невакцинированных детей, так и взрослых.
Что это за болезнь
Полиомиелит – это острое инфекционное заболевание, распространяется от человека к человеку через грязные руки, инфицированную пищу и воду. Наиболее восприимчивы к вирусу полиомиелита дети в возрасте до пяти лет.
Симптомы: в большинстве случаев болезнь сначала протекает незаметно, что ухудшает шансы больного на выздоровление. Затем появляются признаки, которые носят разный характер, зависящий от формы вируса. Инкубационный период болезни составляет 2-35 суток, чаще 7-14 дней.
Классифицируют такие виды болезни: с поражением центральной нервной системы (ЦНР) и без поражения. Даже без поражения ЦНР полиомиелит способен сильно навредить больному. Любой из видов болезни несет существенную угрозу смерти человека.
Нужна ли повторная вакцинация
Вакцинировать от полиомиелита нужно с рождения малыша. Прививки обязательно необходимо проводить комплексно, не пропуская ни одной:
- 1 доза – 2 месяц жизни ребенка,
- 2 доза – 4 месяц,
- 3 доза – 6 месяц,
- 4 доза – 18 месяц,
- 5 доза – 6 лет,
- 6 доза – 14 лет.
Следует помнить: полиомиелит неизлечим, но его можно предупредить с помощью вакцинации.
Что делать, если в садике заболел ребенок?
Если ваш ребенок ходит в детсад, в котором подтвердили полиомиелит у одного из воспитанников, следует немедленно проконсультироваться с медиками.
Они должны обследовать всех, кто контактировал с больным. Но родителям следует помнить, что поможет уберечь ребенка от заражения:
- обязательная плановая вакцинация,
- соблюдение правил личной гигиены (мытье рук)
- свежие овощи, фрукты, сухофрукты и зелень перед употреблением после мытья под проточной водой следует ополоснуть кипяченой или бутилированной водой.
Украина на пороге вспышки
Если достаточное количество людей в стране вакцинируется (более 95%), распространение вируса прекратится. Однако показатели вакцинации неутешительны.
Уровень охвата прививками от полиомиелита (детей до 1 года, полио-3) в 2021 году недостаточный, за 8 месяцев 2021 – 53%. При таких темпах к концу года без принятия дополнительных мер достичь нужного для коллективного иммунитета показателя в 95% не удастся.
Низкие уровни в таких областях Украины:
- Херсонской – 40,7%,
- Ивано-Франковской – 42,2%,
- Закарпатской – 43,1%,
- Запорожской – 46,2%,
- Харьковской – 46,5%,
- Одесской и Киевской областях – 47,5%.
Ранее мы писали:
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