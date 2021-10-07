В Україні спалах поліомієліту! Що це за хвороба та як вберегти своїх дітей

В Україні зафіксували поліомієліт у нещепленої дитини. / Фото: Колаж: Сьогодні

Півторарічну дитину із Рівненської області паралізувало через захворювання на поліомієліт. Разом з ним захворіли ще шість дітей – рідних братів та сестер.

"Сьогодні" розбиралося, що це за хвороба і чому вакцинація – обов'язкова.

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Що сталося на Рівненщині

В родині, де виховуються 10 дітей, сім захворіли на поліомієліт. Батьки свідомо відмовлялися від обов’язкових щеплень з релігійних міркувань.

Лікарі проводять епідрозслідування, і з'ясовують, хто ще міг підчепити хворобу. Вона може вразити як невакцинованих дітей, так і дорослих.

Що це за хвороба

Поліомієліт – це гостре інфекційне захворювання, яке поширюється від людини до людини через брудні руки, інфіковану їжу та воду. Найбільш сприйнятливі до вірусу поліомієліту діти віком до п’яти років.

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Симптоми: в більшості випадках хвороба спершу протікає непомітно, що погіршує шанси хворого на одужання. Потім з’являються ознаки, які носять різний характер, що залежить від форми вірусу. Інкубаційний період хвороби становить 2-35 діб, частіше 7-14 діб.

Класифікують такі види хвороби: з ураженням центральної нервової системи (ЦНР) та без її ураження. Навіть без ураження ЦНР поліомієліт здатний дуже нашкодити хворому. Будь-який із видів хвороби несе суттєву загрозу смерті людини.

Чи потрібна повторна вакцинація

Вакцинувати від поліомієліту потрібно з народження малюка. Щеплення обов’язково потрібно проводити комплексно, не пропускаючи жодного:

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1 доза – 2 місяць життя дитини.

2 доза – 4 місяць.

3 доза – 6 місяць.

4 доза – 18 місяць.

5 доза – 6 років.

6 доза – 14 років.

Слід пам'ятати: поліомієліт невиліковний, але його можна попередити за допомогою вакцинації.

Що робити, якщо в садочку захворіла дитина?

Якщо ваша дитина ходить до дитсадка, в якому підтвердили поліомієліт у одного із вихованців, слід негайно проконсультуватися з медиками.

Вони мають обстежити всіх, хто контактував із хворим. Але батькам слід пам'ятати, що допоможе вберегти дитину від зараження:

обов'язкова планова вакцинація,

додержання правил особистої гігієни (миття рук);

свіжі овочі, фрукти, сухофрукти та зелень перед вживанням після миття під проточною водою слід ополоскувати кип’яченою чи бутильованою водою.

Україна на порозі спалаху

Якщо достатня кількість людей у країні є вакцинованими (понад 95 %), розповсюдження вірусу припиниться. Однак показники вакцинаці невтішні.

Рівень охоплення щепленнями від поліомієліту (дітей до 1 року, поліо-3) в 2021 року є недостатнім, за 8 місяців 2021 року – 53%. За таких темпів до кінця року без вживання додаткових заходів досягти потрібного для колективного імунітету показнику в 95% не вдасться.

Низькі рівні в таких областях України:

Херсонській – 40,7%,,

Івано-Франківській – 42,2%,

Закарпатській – 43,1%,

Запорізькій – 46,2%,

Харківській – 46,5%,

Одеській та Київській областях – 47,5%.

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