В Украине введут новый локдаун? В Минздраве ответили

Власти не планируют из-за штамма коронавируса "Дельта" новый локдаун / Фото: коллаж "Сегодня"

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что в Украине продлят общенациональный каранатин, о новом локдауне из-за штамма коронавируса "Дельта" власти пока что не говорят.

Об этом он сказал в эфире "Украинского радио".

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"Сейчас ситуация в стране стабильная и мы не готовимся к закрытию на новый локдаун...А карантин будет продлен, ведь к нему привязано немало процессов, которые происходят в государстве", - заявил он.

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