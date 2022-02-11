В Украине ввели новое зимнее меню для детских садов: что будут есть дети

В блюдах будут сезонные продукты / Коллаж "Сегодня"

Министерство здравоохранения утвердило новое трехразовое зимнее меню для детских садов в Украине. Его можно использовать в полном объеме или частично изменять.

Об этом сообщает Минздрав.

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Что известно

Технические карты содержат перечень блюд, все необходимые параметры и расчеты (масса нетто, энергетическая ценность продуктов и прочее), а также требования к продуктам. Еще в них есть процессы приготовления и температурные режимы.

Этот перечень блюд можно использовать, как базу для четырехнедельного меню в другие поры года, однако там должны быть сезонные продукты. Изменения меню нужно согласовать в территориальном подразделении Госпродпотребслужбы.

Полное меню для детских садов можно увидеть тут.

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Пример меню для детских садов. Фото: Минздрав

Пример меню для детских садов. Фото: Минздрав

В поездах "Интерсити" обновили меню для детей

В украинских поездах "Интерсити" изменилась кухня. Привычные для украинцев ланч-боксы представлены уже в трех видах – мясной, вегетарианский и детский.

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"Запускается детский ланч-бокс. Туда идут разноцветные макароны для детей, чтобы было интересно есть и разглядывать, небольшая пита, куриная отбивная. Во втором контейнере – вегетарианский ролл с сыром фета и банановый пирог на десерт", – рассказал новостям "Сегодня" бариста Кирилл Якубенко.

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