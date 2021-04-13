В Украине выявили более 11 тысяч новых случаев COVID-19

За сутки от коронавируса умерли 457 человек

В Украине за последние сутки выявили 11 680 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщили на сайте СНБО.

Всего инфекцию подтвердили у 1 872 785 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 457 украинцев (всего – 37 758). Вылечить удалось 1 430 234 инфицированных (14 019 – за последние сутки).

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Напомним, в Киевской области местные власти приняли решение из-за тяжелой ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией продлить карантинные ограничения еще на две недели – до 23 апреля.

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