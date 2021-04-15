В Украине выявили более 16 тысяч новых случаев COVID-19

За сутки от коронавируса умерли 433 человека

В Украине за последние сутки выявили 16 427 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 903 765 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 433 украинца (всего – 38 658). Вылечить удалось 1 453 766 инфицированных (11 148 – за последние сутки).

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Напомним, в Украине реанимации переполнены в 113 городах. Места для больных COVID-19 заканчиваются. Уже у сотни больниц забиты реанимации, а добавлять койки больше нельзя – Украина достигла предела.

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