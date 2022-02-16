В Украине завтра резко ухудшится погода: прогноз на 17 февраля

В Украину идет непогода / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Украине завтра, 17 февраля, осложнится, ожидаются штормовые порывы ветра. Кроме того, в большинство областей придут дожди.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Telegram.

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"Четверг в Украине будет бурным. Юго-западный ветер разгуляется до сильного, к штормовым порывам, до 15-22 метров в секунду", – предупредила Диденко.

Кроме того, атмосферный фронт принесет 17 февраля в западные, северные и центральные области Украины дожди. В Карпатах дождь будет смешиваться временами с мокрым снегом, осадки в горах предполагаются сильные. В восточных областях завтра обойдется без дождей.

На юге дожди дойдут до Одесской и Николаевской областей уже вечером. В Херсонской области, Запорожье и Крыму будет сухая погода.

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Ожидается потепление

Температура воздуха в четверг будет высокой. Даже ночью она будет превышать 0 градусов, ожидается +1+4 градуса.

А днем предполагается +5+11 градусов, в южной части весна будет явно забегать вне сезонной очереди, +9+14 градусов.



В восточных областях и на северо-востоке воздух будет свежее, ночью от 2 мороза до 2 тепла, днем 0+4 градуса.

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