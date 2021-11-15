В Украине "желтых" может стать больше: в каких регионах улучшилась ситуация с COVID-19

14 ноября в Украине подтвердили COVID-19 еще у 10 802 человек / Коллаж "Сегодня"

В Украине вторую неделю подряд стабилизируется ситуации с заболеваемостью COVID-19. Идет снижение снижение основных отрицательных показателей.

Об этом сообщили на сайте президента Украины.

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В каких регионах улучшается ситуация

Луганскую и Херсонскую область могут перевести в желтую зону адаптивного карантина, если сохранится положительная динамика.

Винницкая область на пороге красной зоны

Превышение эпидемической опасности отмечается по количеству выявленных больных коронавирусом, а также по уровню госпитализированных с COVID-19.

Сейчас Винницкая область находится в оранжевой зоне карантина.

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Коронавирус в Украине

14 ноября в Украине подтвердили COVID-19 еще у 10 802 человек. Среди них 764 детей и 132 медработника. Также за минувшие сутки госпитализировано 2798 человек, умерли 442 человека, выздоровели 11 219. За все время пандемии в Украине:

заболел 3 228 441 человек,

поправились 2 642 459 человек,

летальных случаев – 77 147,

проведено ПЦР-тестирование – 15 246 974.

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