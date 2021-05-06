В Украину идут похолодания и дожди: когда "посвежеет"

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В Украине завтра, 7 мая, будет преимущественно тепло. В течение дня ожидается 15-20 градусов с отметкой плюс, на юге и востоке – до +22 градусов. А вот в субботу во всех областях похолодает на несколько градусов.
Как сообщила синоптик Наталия Диденко на своей странице в Facebook, атмосферный фронт принесет дожди на запад и юг страны, а также во многие центральные области, кроме Днепра и Одесской области.
В восточной части Украины и на большинстве территорий юга будет сухая, теплая погода.
"В Киеве также состоится ротация атмосферных фронтов. После сегодняшнего с небольшим дождиком – на очереди завтра еще один", – уточнила Диденко.
Однако ночь и утро пятницы обещают быть сухими, а вот уже днем в Киеве пройдет дождь. Температура воздуха в пятницу ожидается комфортной – 17-18 градусов тепла.
Отмечается, что в субботу в столице похолодает до 12-14 градусов с отметкой плюс, а уже с воскресенья начнет теплеть.
Напомним, сайт "Сегодня" выяснил, какая погода ждет Украину в мае и когда наконец-то порадуемся настоящему теплу.
Кроме того, 26 апреля Украину неожиданно засыпало снегом, что довольно нетипично для середины весны.
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