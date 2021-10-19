В Украину идет тепло до +22 градусов! Синоптик порадовала прогнозом на ближайшие дни

В Украину идет потепление до +22 градусов. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украину идет значительное потепление. В ближайшие дни местами температура воздуха повысится до +22 градусов тепла.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Теплеть начнет уже завтра

"20 октября, в большинстве областей Украины улицы наполнятся счастливыми людьми, которые будут греться при температуре воздуха +12 +16 градусов" , – прогнозирует Диденко.

На западе Украины температура повысится до +18 градусов. Холод еще задержится в восточных областях, а также в Полтавской и Сумской – там днем будет +7 +11 градусов.

Когда же будет +22?

В дальнейшем, 21-22 октября теплая погода охватит практически территорию Украины. А в западных областях даже вероятно местами +19 +22 градуса.

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"Синоптическая ситуация в данный момент выглядит так, что с северо-запада давит мощный циклон, а на юге Европы раздался упрямый антициклон. Их противостояние приведет сильный, местами до штормовых порывов, ветер" , – добавила Диденко.

Завтра штормовое предупреждено будет в западных и северных областях Украины, а в дальнейшем практически во всех регионах.

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С северо-запада давит циклон, а на юге Европы раздался антициклон. Фото: Наталья Диденко

Ждать дождей?

Через сильное влияние антициклона существенные осадки в Украине маловероятны.

"Разве может в среду атмосферное залетный фронт черкнуть несколько дождя где-то в западных областях", – предполагает синоптик.

Погода в Киеве

В столице 20 октября дождей не предвидится. Но также потеплеет. В течение дня температура воздуха прогреется до +14 градусов.

"Юго-восточный пакостный ветер пробует помешать киевлянам наслаждаться теплым воздухом. Потому что его порывы завтра, 21 и 22 октября могут быть сильными, даже штормовыми!", – предупреждает Диденко.

Но 21 и 22 октября в Киеве вероятно даже до +18 градусов.

Похолодание вернется в Украину 23-24 октября – "начнет заходить холоднющий воздух арктического происхождения" .

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